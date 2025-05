07 DE MAIO: ATO CÍVICO MARCA COMEMORAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM GUAMARÉ

O município de Guamaré viveu uma manhã histórica, neste 07 de maio, nas comemorações dos 63 anos de emancipação política. Um ato cívico, com a presença do prefeito Hélio Willamy, reuniu autoridades do Poder Executivo e Legislativo, servidores públicos e representantes de diversos segmentos da sociedade.

O hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, marcou a abertura do evento, que teve a participação da Banda de Música Municipal de Guamaré, com a presença da Guarda Municipal e Polícia Militar. Os pavilhões foram hasteados pelo prefeito Hélio Willamy, a vice-prefeita Marciclecia Santiago e pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Eudes Miranda.

Na sequência, o Poder Executivo homenageou com a Comenda 07 de Maio, servidores públicos em várias categorias do quadro de efetivos do município. A homenagem foi um justo reconhecimento aos trabalhadores que cuidam da cidade e do cidadão guamareense, prestando serviços nos seus postos de trabalho.

Durante a solenidade, ainda ocorreu a entrega de uniformes e de equipamentos de trabalho e proteção individual para os agentes de endemias e de saúde do município e servidores da Vigilância Sanitária. O Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais acompanhou as entregas.

18 de maio

Finalizando a programação do 07 de maio, a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou oficialmente, o lançamento da campanha nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Autoridades receberam girassóis das mãos de crianças e adolescentes.

O girassol é a flor que simboliza a campanha e o momento de muita emoção foi acompanhado pela primeira-dama do município, Cristiane Miranda e pela Secretária de Assistência Social, Marisa Rodrigues.

Bençãos

Os pastores evangélicos, Rienzi Cassimiro e Renato Dantas foram os responsáveis pelas bênçãos e orações pela cidade e pelos munícipes. A banda de música executou os parabéns e o hino da cidade no encerramento do evento.

Toda a programação foi prestigiada por secretários e assessores do município, vereadores, secretários e assessores da prefeitura, servidores públicos e a comunidade em geral, que vem participando maciçamente da série de eventos promovidos em alusão ao aniversário da cidade, desde o dia 1º de maio.

Celso Amâncio

Post Views: 40