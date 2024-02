1ª VARA DA COMARCA DE MACAU ABRE INSCRIÇÕES PARA ESTÁGIO REMUNERADO EM DIREITO

A 1ª Vara da comarca judicial, com sede na cidade de Macau, está oferecendo uma oportunidade única para profissionais de pós-graduação em Direito. O Edital nº 01/2024, publicado no Diário de Justiça eletrônico (DJe) em 19 de fevereiro, anuncia a abertura de inscrições para uma vaga de estágio remunerado e cadastro de reserva até a décima colocação.

As inscrições, que vão de 1º a 11 de março, serão realizadas de forma eletrônica através do e-mail [email protected]. Para participar, os candidatos devem enviar o e-mail com o assunto “Seleção de Estagiário de Pós-Graduação”, anexando a ficha de inscrição e os documentos exigidos no edital, conforme destaca a informação veiculada pelo site do Tribunal de Justiça do RN (TJRN).