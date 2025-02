CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS: SAÚDE AVANÇA A PASSOS LARGOS EM GALINHOS

O prefeito Hudson Matias (PSDB), recebeu na ultima quinta-feira (06), a equipe da @amlap.oficial para alinhar os próximos passos do projeto da construção da futura UBS – Unidade Básica de Saúde, que será construída em Galinhos.

Arquitetos e engenheiros estiveram presentes na reunião, para garantir que cada detalhe da obra seja pensado, para oferecer um atendimento de qualidade, com mais conforto e estrutura a população da única península do estado do Rio Grande do Norte.

Tratar a saúde pública como prioridade é um dos pilares do desenvolvimento planejado pelo governo do prefeito Hudson, que segue trabalhando para trazer ainda mais avanços na área da saúde para o município.

“Um dos meus objetivos como gestor é proporcionar melhor qualidade de vida a população de Galinhos com a construção de uma nova USB. Hoje, estamos reunidos planejando a obra, para que seja executada em tempo. Vamos trabalhar incessantemente, para proporcionar a cada cidadão galinhense um atendimento humanitário e de qualidade”. Frisou o prefeito Hudson.