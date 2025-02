PREFEITO DE GALINHOS HUDSON MATIAS PARTICIPA DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS EM BRASÍLIA

O prefeito de Galinhos, Hudson Matias (PSDB), está participando do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que está sendo realizado entre os dias 11 e 13 de fevereiro, em Brasília (DF). O evento tem como principal objetivo fortalecer o pacto federativo e ampliar a participação dos municípios em programas e ações do governo federal.

Hudson está acompanhado do amigo e ex-prefeito Francinaldo Cruz, mas conhecido por irmão Naldo. O prefeito Hudson se junta a outros gestores municipais de todo o Brasil, para debater a aproximação entre as administrações locais e os programas federais, com foco no fortalecimento do pacto federativo.

O evento contou com a participação de autoridades federais e especialistas em gestão pública, abordando temas essenciais para a modernização da administração pública e a implementação de políticas públicas eficazes.

Entre os principais tópicos que estão sendo debatidos, destaca-se a importância da colaboração entre os diferentes níveis de governo – federal, estadual e municipal – como forma de promover o bem-estar da população. Além disso, foram discutidas ações para aperfeiçoar a gestão pública e responder às demandas urgentes das cidades.

O prefeito disse que: “estou em Brasília com meu amigo @irmaonaldo_ participando do Encontro Nacional de Novos Prefeitos, um momento muito importante para fortalecer o diálogo com o Governo Federal e buscar investimentos para nossa cidade. Aqui, pude trocar experiências, alinhar projetos e garantir que Galinhos continue no caminho do desenvolvimento. Ratifico meu compromisso com cada cidadão de Galinhos. Estou aqui para buscar parcerias e recursos que vão melhorar a vida da nossa gente, trazendo mais estrutura, qualidade e oportunidades para todos. Seguimos firmes, trabalhando pelo futuro da nossa cidade”. Comentou