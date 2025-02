CAMPEONATO DE BLOCOS TEVE MAIS UMA NOITE COM GRANDES JOGOS

O Campeonato de Blocos 2025 tá pegando fogo! Finalmente todas as equipes estrearam na competição. Como dissemos em oportunidades anteriores, o campeonato do presente ano bate recorde de participação com 20 equipes, serão 47 jogos até a grande final, 3 jogos de segunda a sexta, e sábados e domingos serão 4 partidas “inclusive, hoje tem!”

O campeonato tem atraído grande público ao ginásio Aldemir Miranda, e a galera tem curtido tanto que mesmo com 3 jogos na noite temos tido público fiel até o apito final do último jogo, o que demostra o interesse dos populares e o nível das partidas jogadas.

Ontem tivemos mais 3 partidas realizadas, com os seguintes resultados:

União Esportiva 1×5 Grafith

Os pega ninguém 5×3 Só nós dois

Os veteranos 0x4 Juventude

Lembrando que o campeonato de blocos nos reserva um super fim de semana!! Isso mesmo!!! Hoje, sábado e amanhã, domingo, teremos rodadas especiais com simplesmente quatro jogos por noite, MAS FIQUE ATENTO AO HORÁRIO, POIS EXCEPCIONAMENTE OS JOGOS COMEÇAM AS 18:00.

Confira os jogos da rodada de hoje e de amanhã:

SÁBADO 15;

15/02 sab 18h Sokanela X Ajax D2 15/02 sab 19h Alto delírio X Fora o baile A3 15/02 sab 20h O coco é seco X Os Nike Boys A3 15/02 sab 21h Boka Loka X Nacional B3

DOMINGO 16;

16/02 dom 18h Olhou beijou X Arsenal na Folia B3 16/02 dom 19h Os fenômenos X Grafith C3 16/02 dom 20h Os pega ninguém X União Esportiva C3 16/02 dom 21h Lyon X Juventude D3

O campeonato de blocos é a principal competição esportiva do município de Guamaré, e é um dos campeonatos de blocos mais badalados do RN, sempre trazendo grandes atletas que vem disputar a competição local.

Ainda não foi aos jogos? Tá perdendo! Vá neste fim de semana ver o puro suco de entretenimento do futsal local.

Realização, Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Guamaré, apoio, Prefeitura Municipal de Guamaré.

Blog Miguel Boente