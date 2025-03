RALLY RN 1500 RECEBE CHANCELA INTERNACIONAL DE MOTOCICLISMO E PASSA A INTEGRAR O CAMPEONATO LATINO-AMERICANO DE RALLY RAID

Competição genuinamente potiguar agora faz parte da segunda etapa do campeonato internacional de Rally Raid, consolidando o Rio Grande do Norte no cenário mundial do off-road

O Rally RN 1500 acaba de conquistar um marco histórico: a prova foi homologada pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) como a segunda etapa do Campeonato Latino-Americano de Rally Raid. A chancela internacional reforça a importância do evento, que agora figura oficialmente entre as principais competições do continente, elevando ainda mais o nível técnico da prova e colocando o Rio Grande do Norte no radar do cenário mundial do rally cross-country.

Com essa conquista, o RN 1500 se consolida como a segunda maior prova de rally raid do Brasil e se junta a um seleto grupo de competições internacionais reconhecidas pela FIM.

Para Klebinho Tinoco, organizador do evento, a homologação representa uma conquista sem precedentes para o rally nacional:

> “Estamos extremamente felizes com esse reconhecimento. O RN 1500 sempre foi uma prova técnica, desafiadora e com DNA de rally raiz. Agora, com a chancela da FIM e fazendo parte do Campeonato Latino-Americano, damos um salto ainda maior, atraindo competidores internacionais e colocando o Rio Grande do Norte como referência no rally raid. É um momento de celebração para toda a comunidade off-road!”

O Rally RN 1500 será realizado entre os dias 7 e 11 de abril de 2025, cruzando os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte em um percurso de mais de 1000 km de desafios extremos, com uma variedade de terrenos que encanta os competidores.

Erick Nevels, diretor da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) para a Comissão de Todo Terreno na América Latina, comentou sobre a inclusão do RN 1500 no calendário oficial.

> “É uma honra poder confirmar a segunda etapa do Campeonato Latino-Americano de Rally Raid no Brasil, com o evento RN 1500. Após participar de reuniões online com a organização, vimos que há pessoas tão apaixonadas e comprometidas com o esporte e com os altos padrões que a nossa modalidade exige. O RN 1500 tem muitos anos de experiência e estamos certos de que realizará uma prova à altura das exigências do campeonato.”

As inscrições podem ser realizadas por meio do LINK (https://linktr.ee/rallyrn1500).

Sobre o Rally RN 1500

O 27° Rally RN 1500 é uma realização da KTC Produções com supervisão da Federação Internacional de Motociclismo – Latino América/FIM-LA e da Confederação Brasileira de Motociclismo/CBM.

Apoio

Governo do Rio Grande do Norte por meio da Emprotur e Detran | RN, Prefeitura de Cabaceiras, Prefeitura de Currais Novos, Prefeitura de São Miguel do Gostoso.

Parcerias especiais

Vela Incorporadora, Sebrae RN, Dafonte Polaris, Trajano Reboques, Aquacoco, Amortecedores Off Shox, Prefeitura de Caruaru e Prefeitura de Acari.

Apoio institucional

Governo da Paraíba, Governo de Pernambuco, Prefeitura de Acari, Prefeitura de Lajes, Prefeitura de Cerro Corá, Prefeitura de Frei Martinho (PB), Prefeitura de Carnaúba dos Dantas, Prefeitura de Touros.

Suporte

Escola e Escritório, Armação Propaganda, RádioCom, Sidy’s TV, DFotos, Ruma TV, 2S Sports.

