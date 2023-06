3R Petroleum conclui a compra do Polo Potiguar e assume operação; transferência foi aprovada pela ANP

A 3R Petroleum anunciou nesta quarta (7/6) que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou a transferência de 100% do Polo Potiguar, no Rio Grande do Norte, para 3R Potiguar, subsidiária integral da companhia. Foi assim, concluída a compra do conjunto de campos produtores de óleo e gás da Petrobras.

A transação foi concluída com o pagamento de US$ 1,098 bilhão (R$ 5,408 bilhões), já considerando os ajustes previstos em contrato, que se somam à parcela de US$ 110 milhões (R$ 591,95 milhões) pagos na assinatura do contrato, em 31 de janeiro de 2022.

O contrato ainda prevê o pagamento de US$ 235 milhões, divididos em 4 parcelas anuais de US$ 58,75 milhões, sendo a primeira em março de 2024. A 3R assumirá a operação do ativo a partir de 8 de junho de 2023.

Era um dos principais negócios pendentes para a 3R Petroleum, operadora independente e listada em bolsa, que comprou diversos ativos da Petrobras, durante a estratégia de desinvestimento da companhia.

A estatal se comprometeu apenas em manter em curso a venda dos ativos com contratos assinados e rever outros negócios. Já sinalizou o fim da venda das refinarias e ativos de transporte de gás natural.

A aquisição do Polo Potiguar contempla:

22 campos de óleo e gás, bem como toda a infraestrutura e sistemas de dutos que suportam a operação

A transferência de todas as instalações do ativo industrial de Guamaré (AIG), que compreende as unidades de processamento de gás natural (UPGNs), a refinaria de Clara Camarão e o Terminal Aquaviário de Guamaré, um TUP (terminal de uso privado).

A 3R Petroleum se torna, assim, dona e operadora de infraestruturas essenciais na Bacia Potiguar, que se torna agora a primeira região produtora de óleo e gás do país com agentes majoritariamente privados com controle sobre sistemas do tipo.

São infraestruturas reguladas, com regras de aceso e serviços para terceiros previstas em lei e necessárias para estocagem, movimentação, processamento de óleo e gás natural e exportação, importação e cabotagem de óleo e derivados.

“A aquisição do Polo Potiguar representa um marco para história e construção do portfólio da 3R. O ativo amplia substancialmente a escala de produção e a capacidade de reposição e incremento de reservas nos próximos anos, posicionando a companhia como um dos principais players da indústria de óleo e gás da América Latina”, diz a empresa.

EPBR