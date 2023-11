3R Petroleum lança 3R Capacita e oferece cursos de capacitação profissional em parceria com Senai RN e IFRN Macau

A 3R Petroleum está lançando seu projeto de capacitação profissional, o 3R Capacita, em parceria com o SENAI RN e IFRN Macau/FUNCERN. O programa oferece cursos gratuitos de formação técnica e profissional na área de Óleo e Gás no Rio Grande do Norte, com o objetivo de estimular a indústria.

No total, serão 382 vagas nos municípios de Mossoró, Alto do Rodrigues, Macau, Pendências, Guamaré e Ponta do Mel. Os cursos técnicos voltados para pessoas a partir dos 18 anos e com experiência mínima no setor terão início em janeiro de 2024. Já os cursos de capacitação se iniciam ainda este mês. A aula inaugural do curso de Soldagem (Senai) será realizada nesta terça-feira, 21 de novembro, primeiro dia da Mossoró Oil & Gas.

“3R Capacita” é o programa o programa para projetos estruturantes e perenes de formação técnica e profissional promovidos pela Companhia, em parceria com instituições qualificadas, com foco na transformação socioeconômica das regiões em que atua. Serão, ao todo, 15 cursos gratuitos. A maior parte deles não demanda que o candidato tenha experiência no setor ou formação escolar superior ao Ensino Fundamental.

“A 3R atua em simbiose com a sociedade e busca projetos que alimentem positivamente essa relação. O 3R Capacita tem como foco ser um projeto bom para a sociedade, para a 3R e para a indústria como um todo. Entendemos o papel e importância de uma empresa do nosso porte no Estado, então carregamos a responsabilidade de uma constante e simbiótica parceria com a sociedade, que construa algo de forma estruturante e promova uma transformação socioeconômica. Buscamos implementar projetos que tenham perenidade na sociedade e que sejam estruturantes para a comunidade”, afirma Matheus Dias, CEO da 3R Petroleum.

Aula Inaugural na Mossoró Oil & Gás Expo

Nesta terça-feira, 21/11, às 15h, acontecerá a aula inaugural do curso de Soldagem na Mossoró Oil & Gás Expo, que está sendo realizada no Expocenter UFERSA (Universidade Federal Rural do Semi-Árido). A aula será na unidade móvel do Senai e contará com a participação de aproximadamente 16 alunos selecionados para a iniciativa em Alto do Rodrigues. A unidade móvel – uma sala de aula com laboratório, sobre rodas – ficará exposta durante a feira, dentro do pavilhão dos equipamentos.

As inscrições para o curso de soldagem foram realizadas no início deste mês. Ao longo de dezembro e em janeiro, serão abertas outras vagas para outras formações, sempre gratuitas. As turmas visam formar mão de obra para a indústria petrolífera, com os cursos de Operador de Sonda, Operador de Retroescavadeira, Operador de Campo e de Estação, Operador de Sala de controle e Soldagem, em Alto do Rodrigues, e Mecânico de selo, em Macau.

A parceria entre SENAI-RN e 3R Petroleum também vai oferecer capacitação em Mossoró, com inscrições previstas para o mês de dezembro para Técnico em Instrumentação, Técnico em Automação, Torneiro CNC e Mecânico de Manutenção (Usinagem).

Os interessados devem ficar atentos aos editais para abertura das inscrições a serem divulgados pelas instituições, o SENAI e o IFRN Macau.

Cursos oferecidos pela parceria com o SENAI-RN

1) Operador de Sonda

2) Operador de Retroescavadeira

3) Operador de campo e de estação

4) Soldador de chaparia

5) Operador de sala de controle

6) Mecânico de Selo

7) Usinagem CNC

8) Mecânico de Manutenção (Usinagem Convencional)

9) Técnico em instrumentação Industrial

10) Técnico em Automação Industrial

Cursos oferecidos pela parceria com o IFRN Macau:

11) Propriedades e processamento do petróleo

12) Bombas, compressores e eletro-eletrônica

13) Elevação Artificial do Petróleo

14) Instrumentação e medição aplicada a Indústria do Petróleo

15) Tubulações Industriais aplicadas ao Petróleo

