5ª REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL PASSA ATENDER A POPULAÇÃO EM REGIME PLANTONISTA EM BAIXA DO MEIO

A partir desta segunda-feira (03), o distrito de Baixa do Meio passa a contar com uma Delegacia de Plantão 24 horas por dia. É que a Unidade da 5ª Regional de Polícia Civil, instalada através de uma parceria no posto da delegacia da Policia Militar, atenderá também como plantão policial modernizando o atendimento a população da comunidade.

Uma equipe formada por um delegado, agentes e escrivão de polícia vai se revezar diariamente na delegacia, designados a partir de escalas. Serão disponibilizados a população serviços como registro de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais, orientações, investigações, repressão à infrações, dentre outros trabalhos.

Esse trabalho é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança Defesa Social e Patrimonial de Guamaré, 5ª Regional de Polícia Civil, e Policia Militar que disponibilizou o espaço para atendimento, através do Subtenente PM Jonhny Cruiff.

O Delegado da Policia Civil Dr. Sandro Reges, ressaltar que a 61ª Delegacia de Polícia Civil, funciona com sede em Guamaré, e com as atribuições de polícia judiciária nos municípios de Guamaré e de Galinhos, sendo ampliada através da 5ª Regional da Policia Civil, para a comunidade de Baixa do Meio.

Segundo o Secretário de Segurança, Francinilson Cabral, “com este feito, a população ganhará uma polícia judiciária mais próxima, em prontidão para atender com eficiência e solidez as demandas apresentadas”. Comentou.

A unidade policial funciona na Rua Presidente Bandeira S/N – Ao da igreja de São Sebastião. A população também pode contar as forças de segurança através dos números: 181 – Policia Civil – (84) 999369126 – Policia Militar / (84) 999349945 – Guarda Municipal.