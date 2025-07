A DIPLOMACIA AMERICANA NO BRASIL TEM NOME E SOBRENOME: JAIR BOLSONARO

Por Ismael Sousa

A carta assinada pelo presidente Donald Trump, divulgada nesta quinta-feira, não é apenas um gesto de solidariedade pessoal a Jair Bolsonaro, é uma declaração explícita da atual orientação diplomática americana em relação ao Brasil. Na mensagem, o presidente dos EUA não poupa críticas ao governo Lula e deixa claro. A normalização das relações bilaterais passa necessariamente pelo fim da perseguição política a Bolsonaro.

“Tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo pelas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deve acabar imediatamente!”, escreveu Trump, dirigindo-se diretamente ao ex-presidente brasileiro.

O conteúdo da carta reflete a principal trava nas negociações entre os dois países. A escalada autoritária no Brasil, travestida de combate à desinformação e de defesa da democracia. Os EUA, sobretudo na gestão Trump, não tolerarão mais um governo brasileiro que mantém presos políticos, censura opositores, age para silenciar plataformas digitais e criminaliza adversários sob o manto do “Estado Democrático de Direito”

Não à toa, as sanções tarifárias impostas pelos EUA nos últimos dias, surgem como recado direto a Lula e seus aliados no STF e no TSE. O próprio Trump afirma na carta que sua desaprovação “tem sido manifestada tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária”.

A mensagem do republicano também deixa evidente que Bolsonaro, mesmo fora do poder, continua sendo a ponte mais sólida entre os dois países. A diplomacia americana não confia em Lula e, neste momento, não aposta em nenhuma outra liderança no Brasil que não seja o ex-capitão.

Os EUA estão “observando de perto” a situação brasileira. Isso significa que qualquer tentativa de prisão, inelegibilidade ou silenciamento de Bolsonaro poderá provocar efeitos diretos nas relações comerciais, diplomáticas e militares entre os países.

