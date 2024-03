A MÃO QUE APEDREJOU ONTEM É A MESMA QUE AFAGA HOJE

Vale tudo é um tipo de esporte, considerado agressivo e violento, uma luta com poucas regras e limites em que os mais diversos golpes são aceitos, tem a duração de 15 minutos, divididos em 3 blocos chamados de round.

São 15 minutos para espancar o outro até nocauteá-lo. Só que normalmente as lutas respeitam igualdade de peso e potencial de bater e defender-se.

O vale tudo do qual me refiro, eu vivi ontem e vejo hoje por parte de lutadores políticos que em busca de se manter no poder são capazes de tudo, até mesmo de usar aliados para ferir de forma covarde seus oponentes.

Eu sou testemunha viva da mão que apedrejou ontem e hoje vejo afagando, como se o passado não valesse nada, absolutamente nada. Vejo uma luta desigual em força física disputada no silêncio dos bastidores, sem os ouvidos das paredes ou o olhar sanguinário do vigia que tem duração de uma noite toda.

Se a mão que apedrejou durante anos é a mesma que afaga hoje, temos que ter cuidado com quem convivemos e, principalmente a quem devemos estender a mão e acolhermos quando necessário. Muitas vezes pessoas figuradas de anjos, com cabelo de algodão são feras traiçoeiras, são coisas e espécies que não mais me impressionam.

As pessoas esquecem que o mundo dá muitas voltas e quando menos esperamos retornamos ao ponto onde iniciamos a nossa trajetória, encontrando de volta uma legião de pessoas perseguidas, apedrejadas e humilhadas.

O blog será um contador de história nesse cenário político e excêntrico de Guamaré. Onde, para se manter no poder o ser humano é capaz de vender sua própria alma, família, respeito, dignidade, honra e, principalmente que esteve ao seu lado.

Há homens maus, mas tantos outros bons. Porém, nesta selva, resolvi ser forte e corajoso, decidi não desanimar, pois sei que contra eles, Deus estará comigo por onde eu andar.