“A medida do amor é amar sem medida”, disse Eudes em missa de ação de graças

O presidente da câmara de Guamaré, vereador Eudes Miranda, acompanhado da sua família, participou de missa em ação de graças na manhã deste domingo (03), na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, pela passagem de seu aniversário, e pelo o dom da vida e graças recebidas.

Eudes precisou se submeter a algumas semanas atrás a uma cirurgia de urgência, mas o procedimento foi um sucesso, e ele já se recupera bem, graças ao bom e maravilhoso Deus. Na celebração eucarística, celebrada pelo Padre Gilvan Bezerra, contou com a presença de seus familiares e amigos.

O prefeito Arthur Teixeira, se fez presente a celebração, além do líder politico e atual secretário de articulação Hélio Willamy, que é irmão de Eudes. A igreja ficou complemente lotada de amigos que fizeram questão de compartilhar e agradecer as benções de Deus na vida de Eudes Miranda.

Em sua fala, Eudes Miranda, disse que: “é difícil viver uma experiência em que temos tantas incertezas, em que não podemos fazer nada além de ter fé que as coisas serão resolvidas. Tenho certeza de que nada foi em vão e nossas preces chegaram ao céu. Hoje estamos aqui apenas para agradecer por mais esta vitória concedida por Deus. Lá me recordei de muitas coisas, da minha infância, da minha adolescência, e o que temos nessa vida de fato são a família e os amigos que conquistamos ao longo de nossa história. Quero agradecer a Deus mais uma vez, a minha esposa Larissa, aos meus filhos, a minha mãe e ao meu pai, a minha família, aos meus amigos e a todos que fizeram essa corrente de fé pela minha recuperação. Deus teve misericórdia de mim, e estou eu aqui junto de vocês novamente firme forte para continuar fazendo o bem, porque a medida do amor é amar sem medida”. Concluiu.

Logo após a celebração da missa, foi ofertado um delicioso café da manhã ao publico presente. Um momento de confraternização.

Veja mais fotos clicando em das imagens para poder ampliá-las: