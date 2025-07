A MENSAGEM DE BIZIBIL E WILLIAM CONTRA WILLAMY EM TOM DE REVOLTA

Nos últimos dias, uma nuvem negra estacionou sobre Guamaré, momento em que diversos compartilhamentos nas redes sociais fizeram instaurar uma crise de insatisfação de aliados do Prefeito Hélio Willamy, que escancararam uma fissura na base de apoio à atual gestão municipal.

Mensagens, áudios e vídeos, produzidos de forma espontânea pelos próprios eleitores revelaram frustrações, acusações e ameaças de rompimento político, além de declarações que sugerem práticas irregulares em campanhas eleitorais.

Em áudios contundentes divulgados em grupos de WhatsApp, Irmão William desabafa ao público sobre a falta de reconhecimento por parte do prefeito, William chega a afirmar em determinado ponto, que o povo é ingrato, mas que ele e sua família não foram. Em seguida, dispara uma constatação muito grave: que Hélio conquista vitórias eleitorais porque “gasta na política”.

Nos áudios e vídeos William deixa evidente que sua família acompanhou o gestor, mas, até agora sua esposa não foi nomeada, enquanto adversários “caras que vem comento alto”, estão tirando o emprego do eleitor do gestor.

E o discurso ganha ainda mais força quando o popular Bizibil, apresentou reclamações em áudio carregadas de revolta explícita, tudo no mesmo sentido: Nesse ele cobra sua nomeação prometida, criticando o fato de opositores estarem sendo agraciados com cargos, enquanto ele, que apoiou o prefeito, teria sido deixado de lado.

Usando palavras de baixo calão BIzibil diz ainda que não vai mais ficar esperando, pois quem votou contra está entrando na prefeitura e ele que votou a favor está fora.

E finaliza com duas mensagens: a primeira que o Prefeito deveria ser homem e resolver logo; a segunda, que não tem mais paciência.

Hélio e a verdade

Irmão William disse que nunca traiu e não deixou de votar em Hélio: “Eu tô sendo grato a você, pelo que você fez por mim, votando em você, é a única coisa que eu posso fazer, da minha gratidão é votando em você, trazendo eu filho pra votar em você, meu pai pra votar em você, arrumando voto pra você, porque eu tenho conhecimento, eu sou popular”

No curso de suas revelações, William diz que o Prefeito Hélio não gosta de ouvir a verdade e fica com raiva quando alguém o contraria. E, em tom de ameaça, anuncia que não vai aceitar ser objeto de desconfiança e que se isso acontecer: vai virar oposição e que seus vídeos tem muita repercussão nas redes sociais.

Prefeito desfruta do melhor com voto do povo

Além da falta de humildade do Prefeito Hélio, William externou sua gratidão e que o poder vinha servindo aos dois: “sempre fui grato a você, sempre, entendeu? Assim como você fez por mim, eu agradeço primeiramente a Deus e segundo a você, agradeço de verdade, eu vou sempre agradecer, sempre ser grato. Mas também a gente vota pra você até hoje, eu voto pra você, certo? Até hoje pra você se manter no poder aí, graças a deus aí, desfrutando do bom e do melhor.

As mensagens de William não são enigmáticas, mas, lucidas e reveladoras na demonstração de um jogo de vantagens. Ocorre que, nesse curso o voto foi entregue, mas, o emprego não!

E foi dessa falta de mão dupla que levou William a afirmar que o gozo do poder só tem servido ao deleite do gestor.

Por fim,

O que está por traz de tudo isso? Somente dissabores? Falta de compromisso? Porque as diretas e indiretas dos aliados não foram ditas direta e pessoalmente ao Prefeito Hélio? Porque preferiu-se as redes sociais? Cadê os empregos prometidos? Será que são capazes de colarem em pratica as acusações e ameaças graves anunciadas? O futuro, só o futuro dirá!

Ouça os áudios em sua sequência:

Áudio: Irmão William

Áudio 1

Áudio 2

Áudio 3

Áudio: Bizibil

Áudio 1

Áudio 2

Áudio 3

Áudio 4

Mesmo após a exposição dos áudios, o irmão William publicou nas redes sociais vídeos tentando amenizar o estrago com seu líder. Porém, conseguiu ser mais agressivo e ameaçador.

Clique aqui:

Vídeo 1

Vídeo 2

