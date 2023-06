A palavra de rei da prefeita de Jandaíra, Marina Marinho

O clima esquentou na cidade de Jandaíra, a famosa terra do mel, como é mais conhecida na região do Mato Grande, quando desde a tarde desta quarta-feira (14), o cenário politico borbulhou e pegou fogo com uma decisão anunciada pela prefeita.

Trata-se de um burburinho que a prefeita da cidade, Marina Marinho (PT), reuniu um pequeno grupo de Secretários Municipais, excluindo não só outros Secretários como também o Líder Político, e ex-prefeito da cidade, Fábio Marinho, que é seu próprio pai, além de vereadores da base de sustentação, e lideranças políticas, e anunciou quem será seu candidato à sucessão nas eleições de 2024, mesmo faltando mais de um ano para o pleito.

Os comentários da intenção da Prefeita sobre sua possível indicação vêm rolando há meses nas ruas e esquinas da cidade, até mesmo nas secretarias e departamentos, mas tudo conspirava que era apenas chafurdo e fofoca, se enganou feio quem pensou assim.

Marina engrossou o pescoço, usou de sua autoridade e poder e afirmou que o nome que irá sucedê-la será do seu chefe de Gabinete, Reginaldo Vitorino, mesmo sabendo que ele amarga dura rejeição perante a população Jandaírense, principalmente no distrito onde o mesmo mora, na comunidade de Aroeira.

O que a população tem questionado nas ruas é a falta de articulação política, e frieza da prefeita, em ter tido a coragem de isolar todo o Grupo Político, de uma decisão tão importante para o futuro da cidade.

Fato esse que é comemorado nitidamente pela oposição, como é visto em áudios de lideranças oposicionistas que está rolando nos grupos de Jandaíra, e que chegaram a galope nas redes sociais e grupos de whatsapp.

Na terra do mel, os acontecimentos indicam um grande racha no próprio grupo politico da situação, levando a uma grande derrota na eleição futura. Há quem afirme que a oposição está em festa com a indicação da prefeita.

Se a Prefeita Marina tem palavra de rei não se sabe, o que se sabe é que a sua decisão não está sendo combinada nem com o povo, e pior ainda com sua base política, que lhe elegeu em 2016 e reelegeu em 2020.

Ta na cara que a prefeita além de isolar o maior líder politico de Jandaira, que é seu próprio pai, ela esqueceu que para se ganhar uma eleição a tabuada deve ser de somar e multiplicar, não de diminuir e subtrair.

A sagrada escritura revela e alerta traduzindo o futuro político da cidade de Jandaíra: “A soberba precede à queda”. O tempo dirá!