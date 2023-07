A perseguição do sistema que vai deixar a direita cada vez mais forte no Brasil

O movimento conservador no Brasil está passando por uma fase embrionária, sendo algo inédito e novo. Engana-se aquele que acredita que a decisão de tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), devido a críticas ao sistema eleitoral, irá impedir o crescimento da direita no país. Na verdade, essa perseguição é exatamente o reflexo do medo que a direita já desperta na política nacional.

Tirar Bolsonaro da cena política por 8 anos não significa eliminar a presença da direita nas próximas disputas eleitorais, de 2024 e 2026. O atual presidente Lula, do PT, está quase atingindo os 80 anos de idade. É um nome pesado gerindo um país com sentimento de vingança e ódio. Ele não vai conseguir pacificar e unificar o Brasi. A esquerda está desesperada porque sabe que não possui outro nome populista para substituir Lula.

No entanto, a direita dispõe de outros nomes novos, cheios de energia e determinação, prontos para se apresentarem na disputa presidencial e enfrentarem o governo atual. Tarcísio, Zema, Michelle Bolsonaro e uma legião de deputados e senadores eleitos e reeleitos em 2022, sob a égide do bolsonarismo, são exemplos desses nomes.

Não se deve subestimar a direita, pois trata-se de um movimento em franca expansão, que acaba de entrar na disputa política. Essa perseguição servirá apenas para fortalecer ainda mais o movimento, pois quanto mais são atacados, mais crescem.

Blog Ismael Sousa