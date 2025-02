A PERSEGUIÇÃO EM GUAMARÉ E A NOITE EM QUE VOLTEI A CONVERSAR COM MEU PAI

Sou Josivan Dantas, um defensor incansável de Guamaré, que enfrenta uma dura batalha não diferente de todos para sua sobrevivência. Nascido em Macau e criado na cidade de Pendências, construí uma vida e família com base em princípios sólidos e valores que norteiam minhas ações diárias. Pai de dois filhos, avô de três netos e casado há 33 anos, um cidadão que encontrou em Guamaré, desde de 17 de fevereiro de 2000, sua verdadeira paixão e propósito.

Em 2012, com criação do Blog Guamaré Em Dia, uma plataforma que se tornou a voz de um povo sofrido que não era ouvido. Descobri uma de minhas melhores qualidades, informar. Nesse momento ousei assumi os riscos, enfrentar tudo e todos em prol de um bem comum. Mesmo sendo servidor efetivo e por algumas ocasiões ocupando um cargo comissionado, nunca deixei de cobrar e reivindicar melhorias para a cidade.

Por algum tempo vivi uma fração de minha vida infeliz. Deus é minha testemunha, sofria durante o dia e chorava de noite com a situação do povo, parte por minha omissão. Assim, descobri que minha manutenção ao lado do governo era meu contributo com aquelas situações de abandono do poder público. Percebia, que estava ao lado de pessoas que queriam meu silêncio, minha complacência, momento que compreendi que estava sendo usado contra o povo e o lugar que amo. Reconhecendo isso, só me restou tomar a decisão de abandonar o governo, tendo em 2023, pedido exoneração do cargo que ocupava.

Nesse momento, resolvi pagar um preço ainda mais alto para tentar salvar Guamaré, comecei ampliar o processo de informação, usando minhas mãos e minha consciência para alertar o cidadão quanto aos perigos e as consequências. Desde então, minha vida foi tomada por uma série de eventos desconhecidos pela maioria da população.

Como no grande segredo do evangelho de Jesus Cristo: apanhei muitas vezes calado, mergulhei no silêncio das madrugadas, para salvaguardar inúmeras pessoas, muitas das quais não conheceram minhas intenções e nem sabiam dos riscos que estavam expostos.

Nesse período, enfrentei e enfrento diversos ataques violentos e covardes, ameaças e gestos, somente por exercer meu papel como cidadão e blogueiro. Tive minha casa atingida por disparos de arma de fogo, tentativas sorrateiras de retirada do blog do ar e mensagens de preocupação de amigos e familiares.

Dentre as mensagens inesperadas, encaminhadas por amigos, se destacou uma pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, me alertando do risco que estou correndo:

A pessoa que me encaminhou, nunca havia tratado do assunto e externado tamanha preocupação, o que de certo modo me gerou um espanto e me deixou encucado, preocupado.

Pedi proteção a minha mãe que me deixou aos 9 anos de idade, exatamente no dia das mães, me tornando órfão no dia em que haveria de comemorar sua data e homenageá-la.

Orei, pedi a Deus alento, curiosamente meu acalento veio informa de sonho, um diálogo como meu falecido pai João Evangelista, que nos deixou em 2021, deixando para todos seus filhos uma imagem de um homem honrado que somente distribuía o bem.

Pra mim, esse sonho além de inesperado e surpreende, que surgiu das turbulências que atravesso, vindo daquele que mais conviveu comigo, me emocionou, exatamente quando disse: “meu filho, tome muito cuidado, existem pessoas más atrás de você, são os mesmos que você por algum tempo serviu, pessoas que usam da miséria, da necessidade, da cede e da fome para se manter no poder, corrompendo homens e mulheres, tudo por dinheiro”

Aquilo me deixou surpreso, pois confesso que desde sua partida nunca havia sonhado como meu pai, não havia sentido sua presença tão próxima.

E disse mais: “Eu sei da sua luta, que você abriu mão de tantas coisas por seus ideais. Sem que de nada adiantaria lhe pedir pra recuar, pois se fosse eu não faria. Então meu filho tome cuidado, redobre sua atenção e preste muita atenção em quem lhe rodeia. Essas pessoas gananciosas tem o controle de muitas pessoas e podem atentar contra sua vida, contra dos seus filhos e amigos. Eles exercem o poder e não tem medo da justiça. Então tome muito cuidado, você deve orar muito e pedir a Deus que ilumine seus passos para cumprir sua missão.”

Eu afirmei: “Pai, eu tomei todas as medidas que poderia, o que posso mais fazer?”

Sem hesitar, meu pai falou: “você tem muitas informações, você tem muitos documentos de pessoas que talvez nem conheçam ou saibam do que tem em posse. Isso tudo, pode definir e incriminar muitas pessoas. Não deixe isso ao olhar deles e que elas passem impune, principalmente se atentarem contra sua vida, se forjarem alguma coisa contra você, sua família e amigos. Junte tudo e entregue a diversas pessoas que tem em você um exemplo de perseverança, e que em momentos de dificuldade como esse não soltem sua mão, e que não lhe deixem passar, nem que seja em sua memória.”

Foi o suficiente para minhas lágrimas rolarem, essas que aumentaram mais ainda, quando ele citou diretamente minha família: “Eu vejo filho, que sua família está sendo perseguida, que sua esposa e filhos estão pagando um preço pelos seus atos, não há por esses donos do mundo, um filtro, um gesto de reconhecimento, separando culpados e inocente a sua ótica. Encerro lhe afirmando, ouça tudo que lhe digo, e não deixe passar nenhuma consideração feita, pois hoje vives numa tormenta, mas não há mal que dure para sempre. Um dia tudo isso que vives passará e você conhecerá de verdade as pessoas e seus corações.”

O sonho acabou nessa mensagem do meu velho pai. E logo, me lembrei do Provérbios 1:8-9: “Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço.”

A partir dali, perdi o sono, mas o fiz tudo exatamente como meu pai disse. E antes do sol raiar estava tudo compilado e estabelecido os encaminhamentos, momento em que foi selecionada pessoas que somente são conhecidas na minha mente.

Apesar de todas as adversidades, não desiste, não irei desistir de lutar por Guamaré. Continuo a lutar por melhores condições de vida para os cidadãos de nossa cidade, especialmente para aqueles que dependem das atividades econômicas locais. Continuarei atuando de forma dedicada, sensível e humilde, agindo com fé em Deus e no povo de Guamaré que, assim como eu me ergui, precisa se levantar e caminhar a passos firmes em sua missão.

Por fim, fica a mensagem, que mesmo com pequenas chances de vencer esse duelo sozinho, não irei recua. Meu contributo será marcado como um testemunho de que lutar por Guamaré, mesmo em meio à perseguição e às dificuldades, é um ato de amor e compromisso com a verdade e com o bem-estar da comunidade. Se eu for ferido pela covardia humana, sentirei a dor, mas seus algozes sentirão muito mais, pois cada ação terá a reação devida.

A luta não é por dinheiro, por poder, por cargo ou por um grupo político, não é por um candidato ou uma liderança, mas pela liberdade e pela verdade. A prova de que um cidadão consciente e dedicado pode fazer a diferença, mesmo diante de um sistema forte e corrupto.

Neste cenário, eu resolvi honrar meu pai e ouvir seus ensinamentos pelo bem comum e pela minha segurança.