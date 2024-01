A POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGA EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, apreendeu na tarde desta terça-feira (02), uma quantidade de uma substância analóga a maconha, durante uma abordagem na RN221, estrada para Macau.

A ação se deu por volta das 17h, quando Policiais Militares, receberam uma denúncia de que dois homens em uma motocicleta teriam saído na RN221 vindo de Macau, com destino a Guamaré, trazendo uma certa quantidade de entorpecente.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a Equipe fez diligência até a estrada e ao visualizar os suspeitos próximos ao trevo da estrada do óleo, iniciou um acompanhamento tático. Ao ser realizado a abordagem, foi encontrada com os homens dois tabletes de uma substância analóga a maconha. Foi dado voz de prisão pelo crime de CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (Art 28 Caput da Lei 11.343/2006). Os suspeitos foram conduzidos a 61ª Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis. Um dos suspeitos já foi preso por tráfico no ano 2022”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar