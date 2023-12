A Polícia Militar prende casal por ameaçar matar uma mulher e suas crianças em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na manhã da ultima quinta-feira (14), um casal acusado de ameaça uma mulher e seus filhos no Conjunto Ponta de Salina, Guamaré.

A ação se deu quando a vítima acionou a Polícia Militar informando que o casal estaria na porta de sua residência a ameaçando. A Vítima, que já teve um relacionamento com homem, informou que a atual companheira do ex-marido afirmou que iria “estourar a cara dela de bala junto com os filhos”. O homem também estaria proferindo ameaças. O motivo das ameaças seria um documento de um terreno, que a vítima relatou não está sob sua posse. O casal já teve envolvimento em várias ocorrências sendo a mulher presa outras vezes por ter ferido o próprio companheiro e também outra mulher com um gargalo de garrafa quebrada.

Segundo o Subtenente Jonhny Cuiff, “a Polícia Militar foi ao local interceptando o casal em um veículo próximo a residência da vítima. Foi dada voz de prisão pelo crime de AMEAÇA (Art 147 do CPB – Violência Doméstica contra a mulher) e os dois conduzidos a 61ª DRPC em Guamaré para os procedimentos cabíveis onde foi lavrado o Auto de Prisão em flagrante contra o homem com base na lei Maria da Penha e para a mulher um Termo Circunstanciado de Ocorrência”, concluiu.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar