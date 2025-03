A POSSE MAIS PRIVILEGIADA: PREFEITO DÁ AS BOAS-VINDAS A ALDERI DA NUTEC COMO DIRETOR DO CTG

O empresário Alderi Nunes, mais conhecido como Alderi da Nutec, certamente deve estar se sentindo uma figura de destaque na gestão municipal. Em uma cerimônia que foge completamente do protocolo habitual, ele foi empossado como diretor do Centro Tecnológico de Guamaré (CTG) pelo próprio prefeito Hélio Willamy, que fez questão de ir ao local de trabalho para realizar o ato.

A ocasião não foi apenas registrada em vídeo, como também ganhou destaque nas redes sociais de Hélio e apoiadores. A legenda no Instagram do prefeito celebra o momento: “Recebi Manú de Nascimento, nosso secretário de Indústria e Comércio, e Alderi da Nutec, o novo diretor do CTG – Centro Tecnológico de Guamaré. Com a experiência e capacidade de Alderi, seguimos fortalecendo a qualificação profissional em Guamaré. Seja bem-vindo ao time, Alderi!”

O mais curioso é que nem mesmo os secretários e adjuntos nomeados pelo governo receberam uma recepção tão personalizada e calorosa. Tal cenário levanta questionamentos sobre o que teria motivado tamanha deferência ao novo diretor do CTG. Afinal, não é todo dia que uma posse de cargo é conduzida pelo prefeito em pessoa, especialmente de forma tão pública.

A visita ao CTG foi acompanhada pelo secretário de Indústria e Comércio, Manú de Nascimento, ex-vereador, somando ainda mais importância ao evento. Contudo, os bastidores da visita permanecem envoltos em mistério, instigando os curiosos de plantão. Uma pista foi deixo como enigma: “O que é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão?”

A pergunta pode até parecer enigmática, mas alimenta especulações sobre outros interesses ou motivações para a ida do prefeito ao CTG. Estaria o evento focado apenas na posse, ou haveria outros planos em jogo? Só o tempo – ou os comentários certeiros nas redes sociais – dirá.