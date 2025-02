A SAÚDE JÁ PAROU FAZ TEMPO COMO TUDO SUPLIMIU EM GUAMARÉ

Por Francisco Simão – Leitor do Blog

Uma realidade de uma fatalidade é o que vem acontecendo na cidade de Guamaré. É preciso chegar ao constrangimento para sair o pagamento de um acordo quebrado e como se as contas estivessem em dia.

Toda a situação política corre para fantasiar ou mascarar aproveitando o período de momo ou não, que estar prestes a chegar, aproveitando carona no período para esconder mais um não pagamento.

Uma inadimplência sem fim, aproveitando as contratações absurdas de bandas, que chegam a 160 e 250 mil reais. Na cidade de Guamaré o povo tá passando fome, o prefeito corre para fazer publicidade alegando que a saúde não vai parar… A saúde já parou e faz tempo como tudo dentro da cidade de Guamaré.

O que foi pago nesta quarta feira, 12 de fevereiro de 2025, pela manhã e não foi dito por quem de fato deveria dizer, foi um acordo que se refere ao mês de Dezembro, ficando pendente Junho, Julho e Agosto de 2024, não ficando para trás tem Janeiro de 2025 também a se pagar.

A ditadura nas redes sociais já acontece, apagaram os comentários negativos de médicos que questionaram a posição da médica do plantão em fazer propaganda positiva, e traindo seus amigos que se doaram há tempos atrás tirando plantões e não receberam.

Não bastando o caos, foram exonerados todos os aposentados que prestavam serviço à prefeitura, pessoas que se aposentaram com no máximo um salário mínimo. Será que a sogra do Prefeito será também afastada de suas atividades dentro do Hospital Manoel Lucas? “O Pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco.”

Está na hora da verdade vir a Tona, para que essa regalia de não pagar a quem se deve, seja corrigida. Com esse exemplo no início dessa gestão, fica a pergunta, será que era o Ex Prefeito Arthur Teixeira que não gostava de pagar? – #éomesmotime