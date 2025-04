ABANDONO DE PRAÇAS: UM RETRATO DA NEGLIGÊNCIA DA PREFEITURA DE GUAMARÉ

As praças públicas, que deveriam ser espaços de lazer, convivência e segurança para a população, tornaram-se símbolos de abandono em Guamaré. Moradores do conjunto Vila Maria e do Centro da cidade expressam indignação com a situação precária das praças locais, que há tempos não recebem a devida atenção do poder público.

Praça Vila Maria: Do Lazer ao Perigo

Conhecida como “Praça do Vila”, o espaço que antes era palco de tardes alegres para crianças e famílias agora está em péssimas condições. Estruturas destruídas, matagal, bancos quebrados, sujeira e a ausência de iluminação transformaram o local em um risco iminente para os poucos que ainda tentam utilizá-lo. Equipamentos de ginástica desapareceram, e o que deveria ser um ambiente seguro tornou-se um cenário de descaso.

Moradores relembram com saudade os tempos em que a praça era um ponto de encontro e diversão. Hoje, a revolta é evidente dos moradores, pois o abandono reflete a falta de compromisso com o bem-estar da comunidade.

Praça do Centro: Um Espaço Esquecido

A praça localizada entre as ruas José Silvino de Oliveira e Diziam Batista, próxima ao Hospital Municipal Manoel Lucas de Miranda e à Rodoviária, enfrenta situação semelhante. Reclamações constantes ao governo municipal não surtiram efeito, e o espaço, que deveria ser um ponto de convivência, agora serve como estacionamento improvisado e abrigo para animais.

A falta de limpeza, bancos quebrados, matagal, arvores sem podagem, iluminação e manutenção afeta não apenas a estética do local, mas também a qualidade de vida das famílias e comerciantes da região. A sensação de abandono é tão grande que muitos moradores já perderam a esperança de uma solução.

NOTA DO BLOG

A revitalização das praças públicas de Guamaré mencionada nesta matéria é uma demanda urgente, mas existem outras no município que será tema na próxima reportagem. A prefeitura precisa agir para recuperar esses espaços, investindo em paisagismo, iluminação, limpeza e, se possível, na instalação de academias ao ar livre e parques infantis. O abandono não apenas compromete o patrimônio público, mas também a dignidade dos cidadãos que dependem desses locais para lazer e convivência.

Não adianta dizer que está cedo, que começou agora, que o município está em crise. É tudo balela, conversa para enganar. Afinal, o Prefeito é o mesmo, se antes era de fato, agora é de direito, os secretários sãos os mesmos e os problemas também. Cadê o homem que transformaria a cidade, que sabia o caminho das pedras? Onde está o Campeão que sabia administrar? Onde se encontra o homem que de sandálias havaianas perambulava pelas madrugadas no período eleitoral distribuído cargos e promessas? Sumiu? Cadê Hélio do Povo?

Saudade do tempo que o prefeito Hélio Willamy andava no seu próprio carro pela madrugada rua por rua da cidade, e marcava com um X o poste que ele encontrava com a lâmpada apagada. No outro dia pela manhã, a lâmpada era substituída pela equipe de iluminação pública. Saudade do tempo que a noite em Guamaré mais parecia dia, hoje esquecida e abandonada.

A população tem o direito de cobrar melhorias, e o Blog do Povo segue aberto para denúncias e apelos, reforçando a importância de fiscalizar e exigir ações concretas das autoridades. Entre em contato pelo Instagram @blogguamareemdia ou pelo WhatsApp (84) 981217007. Juntos, podemos lutar por uma cidade melhor.