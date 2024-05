ABC GALINHOS SE CONSAGRA CAMPEÃ NO 5º CAMPEONATO BAEGA DE BEACH SOCCER EM DIOGO LOPES

O distrito de Diogo Lopes pertencente à cidade de Macau foi palco neste final de semana da decisão do 5º Campeonato Baega de Beach Soccer. A comunidade parou para prestigiar o espetáculo de jogadas coletivas, e gols de claques na areia da Arena Resenha.

A competição reuniu 14 equipes da comunidade, Macau, Guamaré, Galinhos, e da região Salineira e Mato Grande. O campeonato teve inicio no começo de abril e terminou no ultimo final semana.

O duelo da decisão aconteceu entre as equipes do ABC de Galinhos/Corinthians de Guamaré. Empatado no tempo normal, a parada foi decidida nos Pênaltis. A equipe de Galinhos levou a melhor nas cobranças, e se consagrou campeã da competição no peito e na raça.

A equipe campeã foi premiada com R$ 2.000,00 e a vice-campeã recebeu R$ 1.000,00, totalizando R$ 3.000,00 em premiações. Também foram entregues troféus e medalhas as duas equipes.

Ao destaque na artilharia, ao melhor jogador, e ao goleiro menos vazado, foram também premiados com uma caixa de cerveja, um abadá do bloco voador, e uma medalha.

O organizador do evento Baega, agradeceu as equipes participantes, a presença dos torcedores e a disciplina e respeito dentro e fora de campo de atletas e dirigentes durante a competição. Parabenizou a equipe de Galinhos pela conquista do campeonato, e disse: “foi mais um evento esportivo realizado com êxito, bons jogos e muitas emoções dentro de campo para os torcedores. Nosso muito obrigado a todos os atletas que abrilhantaram o campeonato. Próximo ano com a permissão de Deus, iremos realizar o 6º Campeonato Baega de Beach Soccer”. Comentou.