Abertura do IIº Congresso Interestadual do Legislativo em Mossoró destacou a capacitação e valorização dos vereadores

Teve início nesta quinta-feira (31) o IIº Congresso Interestadual do Legislativo, realizado no Teatro Dix-huit Rosado, em Mossoró. O evento reúne parlamentares, assessores e profissionais ligados ao poder legislativo municipal de diferentes estados, proporcionando aprendizado, troca de experiências e aprofundamento nas temáticas relacionadas ao processo legislativo.

O primeiro dia do congresso foi marcado pela palestra do Dr. Aldo Araújo, especialista em Processo Legislativo Municipal. O palestrante abordou temas como o regimento interno das casas legislativas e as diretrizes da Lei Orgânica, oferecendo a oportunidade de os participantes esclarecerem dúvidas e expandirem seus conhecimentos.

Após a palestra, ocorreu a solenidade de abertura oficial do congresso. O presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Norte (UVERN), Edinor Albuquerque, destacou o papel da entidade na qualificação contínua dos legisladores. “Vereadores vieram buscar conhecimento, e espero que daqui a gente volte diferente para nossas cidades. Esperamos que isso, traga na verdade, benefícios ao tratamento que a gente dá as causas do povo na Câmara Municipal. Saibam do compromisso da UVERN, que está cada vez mais qualificando os vereadores para as pautas que estão sendo discutidas a nível nacional”, enfatizou Edinor.

A colaboração entre diferentes entidades representativas também foi destaque durante a abertura. O vereador Josué Moura, vice-presidente da Fecam (Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte), falou sobre a importância da cooperação entre as organizações que representam os vereadores.

Já o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim, salientou a importância da capacitação dos vereadores e do compromisso em servir às comunidades. “Como Câmara anfitriã, temos uma imensa satisfação de recebê-los na nossa cidade para participar desse congresso que tenho certeza será de muito conhecimento para que possamos desempenhar cada vez mais o trabalho dentro do legislativo, que é tão importante para o funcionamento de nossas cidades”, reforçou Lawrence.

Encerrando a fala das autoridades, Larissa Rosado, ex-vereadora, ex-deputada e ex-presidente da Uvern, destacou a importância da participação feminina no cenário político nacional.

O IIº Congresso Interestadual do Legislativo, organizado pela UVERN e em parceria com o Instituto de Gerenciamento de Cidades (IGC), reúne representantes de estados como Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco. O evento vai até o próximo domingo (3), oferecendo uma vasta programação, incluindo palestras, networking e debates sobre temas relevantes para os vereadores e câmaras municipais.

O primeiro dia do congresso foi concluído com uma apresentação cultural da cantora Marília Candinale.

Blog Ismael Sousa