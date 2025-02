ABONO SALARIAL PIS/PASEP COMEÇA A SER PAGO NESTA SEGUNDA [17]

O Governo Federal começará a pagar o abono salarial a partir desta segunda-feira (17) para os trabalhadores das iniciativas privada (PIS) e pública (Pasep) nascidos no mês de janeiro.

O benefício é destinado a quem trabalhou formalmente por, no mínimo, 30 dias em 2023, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00).

Além disso, o trabalhador também precisa estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos, com os dados registrados pelo empregador nas plataformas do Ministério do Trabalho.

O valor do abono é proporcional ao período trabalhado no ano-base do benefício, calculado com base no salário mínimo vigente no momento do pagamento, neste caso, R$ 1.518,00. O dinheiro é creditado em conta corrente ou em conta digital.

Confira o cronograma de pagamentos:

Nascidos em Recebem a partir de

Janeiro 17 de fevereiro

Fevereiro 17 de março

Março e Abril 15 de abril

Maio e Junho 15 de maio

Julho e Agosto 16 de junho

Setembro e Outubro 15 de julho

Novembro e Dezembro 15 de agosto