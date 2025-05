AÇÃO INOVADORA DE CARLA DICKSON LEVA ESPERANÇA PARA FAMÍLIAS ATÍPICAS E INCLUSÃO NAS IGREJAS DO RN

Uma ação de iniciativa da Deputada Federal Carla Dickson (União Brasil-RN) visa transformar a vivência das famílias atípicas potiguares nas igrejas e tempos do Rio Grande do Norte. O objetivo é promover a inclusão social e o acolhimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de suas famílias por meio da estruturação de espaços adaptados dentro de igrejas evangélicas e católicas.

“Esse projeto nasceu no meu coração como uma missão dada por Deus. As famílias atípicas precisam ser vistas, ouvidas e acolhidas em cada canto onde elas estejam. Queremos que cada igreja, cada comunidade, seja um lugar de inclusão, amor e esperança”, declarou a parlamentar

A ação foi lançada em Natal, nesta quarta-feira (21), durante a Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus, no aniversário de 107 anos da igreja. A iniciativa prevê a instalação de espaços interativos, como salas sensoriais e brinquedotecas, dentro de igrejas e instituições parceiras. A meta é oferecer ambientes mais acolhedores e acessíveis, possibilitando que crianças com TEA se sintam incluídas e respeitadas em espaços de convivência e espiritualidade.

“Há tempos que eu já tinha percebido essa situação e diversas mães chegavam pra relatar os percalços em participar dos cultos e missas justamente pela dificuldade de permanecer com seus filhos. Faltam espaços adequados e pessoas preparadas para atender esse público. Foi essa realidade que me moveu a agir e tentar mudar isso”, completou a deputada.

O foco da ação vai além da estrutura física e envolve a capacitação contínua de pessoas envolvidas nesses espaços. Dentro dessa linha, está prevista a realização de um Simpósio de Inclusão de Autistas, que vai reunir profissionais da saúde, educação, líderes religiosos e familiares. O evento visa formar uma rede de apoio, possibilitar o intercâmbio de experiências e o aprimoramento de estratégias para uma inclusão efetiva.

O projeto também contempla assistência integral às famílias atípicas, com suporte emocional, social, espiritual e ações voltadas ao empreendedorismo e à autonomia financeira. Para Carla Dickson, é essencial que as famílias tenham acesso a recursos que fortaleçam não apenas o cuidado com os filhos, mas também sua qualidade de vida como um todo.

Assecom/Carla Dickson

