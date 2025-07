AÇÃO POLICIAL RESULTA NA APREENSÃO DE DROGAS E RECUPERAÇÃO DE CELULAR ROUBADO EM BAIXA DO MEIO

No último domingo, 13 de julho de 2025, a Polícia Militar de Guamaré foi informada de uma tentativa de homicídio na comunidade de Baixa do Meio, tendo como autor um indivíduo conhecido pelo vulgo “Morcegão”. Ao chegar à residência do suspeito, que havia fugido do local, os policiais encontraram e apreenderam:

110 trouxinhas de crack

07 trouxinhas de cocaína

06 trouxinhas de maconha

02 celulares

05 munições calibre.38

No dia seguinte, segunda-feira, 14 de julho, a guarnição recebeu nova informação sobre a localização de um celular roubado na noite anterior — crime também atribuído ao mesmo suspeito. Por meio de rastreamento via GPS, o aparelho foi localizado em uma residência no Conjunto Raimundo Avelino, em Baixa do Meio.

O celular, pertencente à companheira da vítima do roubo de domingo, foi encontrado sobre o sofá da casa. A moradora alegou que o objeto teria sido achado por um familiar às margens da BR. O aparelho foi apreendido e entregue à delegacia de plantão para os devidos procedimentos legais.

