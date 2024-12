ACIDENTE AÉREO NA CORREIA DO SUL DEIXA 179 MORTOS E SOMENTE DOIS TRIPULANTES SOBREVIVEM

Um acidente aéreo ocorreu no Aeroporto Internacional de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, neste sábado (28), quando uma aeronave com 175 passageiros e seis membros da tripulação saiu da pista e colidiu com um muro. De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, somente dois tripulantes sobreviveram e os outros 179 à bordo estão mortos.

Anteriormente, autoridades haviam divulgado um balanço de 177 óbitos, pois havia duas pessoas consideradas desaparecidas. Em sequência, ambas foram confirmadas entre as mortes. A aeronave, que partiu de Bangkok, na Tailândia, estava a caminho de Muan.

Equipes de resgate estão trabalhando para retirar os sobreviventes que ainda se encontram na parte traseira do avião. O acidente aconteceu às 9h07, horário local, o que corresponde a 21h07 no horário de Brasília.

Informações da polícia e dos bombeiros indicam que o voo, operado pela Jeju Air, estava em fase de aproximação para o pouso no terminal de Muan, que fica a 288 km de Seul.

