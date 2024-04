ACIDENTE DEIXA UMA PESSOA MORTA E OUTRAS QUATRO FERIDAS ENTRE MOSSORÓ E TIBAU

Um grave acidente deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na noite desta sexta-feira (19), na rodovia RN-013, que liga Mossoró à cidade-praia de Tibau. O acidente ocorreu nas proximidades do Assentamento Jurema.

Segundo o Sargento Reginaldo do Departamento Rodoviário Estadual, que atendeu à ocorrência, testemunhas relataram que os dois carros seguiam no mesmo sentido, em direção à cidade de Tibau, quando ocorreu a colisão traseira.

O condutor da Trailblazer, por algum motivo, colidiu violentamente na traseira de um carro de pequeno porte. No Fiat Uno estavam Valeska Gonzaga Rebouças, seu marido Francisco Hudson Targino, a filhinha do casal e Ana Cleide Pereira Medeiros, madrasta de Valeska. Ana Cleide foi arremessada para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela era funcionária do Parque Elétrico.

As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros para o Hospital Tarcísio Maia.

Ismael Sousa