ACIDENTE FATAL ENVOLVE MOTORISTA DA PREFEITURA DE FELIPE GUERRA NA BR-405

Na manhã deste Sábado (17), um grave acidente na BR-405, na entrada de Mossoró, na comunidade de Pedra Branca, entre Mossoró e Apodi, resultou na morte de José Hilton de Lira Júnior, de 28 anos, motorista da Prefeitura de Felipe Guerra.

O veículo conduzido pela vítima, um carro de passeio lotado na Secretaria de Saúde do município, colidiu frontalmente com uma carreta que trafegava no sentido Mossoró-Apodi.

O impacto foi devastador, e José Hilton não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. O motorista da carreta sofreu apenas escoriações leves e foi socorrido pelo SAMU.

