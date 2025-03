ACIDENTE FATAL NA BR-406: CARRO COLIDE COM MOTO E MATA PESCADOR

Na manhã desta quinta-feira (20), um grave acidente resultou na morte de um pescador na BR-406, na altura do km 04, nas mediações de Salinópolis. A colisão envolveu um veículo Fiat Palio de cor branca, que segundo informações estava sendo conduzido por um menor de idade, e uma motocicleta Honda Titan 150 cilindradas, de cor azul.

A vítima fatal foi identificada como Wilton, morador da comunidade de Terra de Deus. Populares relataram que o impacto foi muito violento, e o pescador não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

As autoridades foram acionadas para atender a ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil devem apurar as devidas responsabilidades, incluindo o fato de o condutor do carro segundo informações ser menor de idade.

O acidente gerou comoção entre moradores da região, que lamentaram a perda de Wilton, bastante conhecido na comunidade. O corpo foi removido pelo Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP) para os procedimentos necessários.

A investigação seguirá para determinar as causas do acidente e as medidas cabíveis em relação ao condutor que segundo informações preliminares seria um menor que estava ao volante.

