ADRIANO DIÓGENES: DEFERIDO E PRONTO PARA SER VOTADO PELO O POVO!

A Juíza Eleitoral ANDRÉA CABRAL ANTAS CÂMARA, deferiu o registro de candidatura do candidato a prefeito Adriano Diógenes (PODEMOS), que disputa a prefeitura de Guamaré na eleição marcada para o próximo dia 6 de outubro de 2024.

Sem qualquer macula ou traços de dúvidas que pudessem impedir seu registro o juízo da 30ª Zona da Justiça Eleitoral de Macau DEFERIU e, Adriano está apto a ser votado pelo povo de Guamaré.

Veja parte da decisão da magistrada:

SENTENÇA DEFERIMENTO ADRIANO DIOGENES

Quando a notícia do deferimento foi publicada, Adriano estava em visita na comunidade Lagoa Seca, instante em que disse: “A condição elegibilidade é essencial para que possamos está habilitado a receber o voto do povo. Quem não é deferido não tem legitimidade para ser votado. Então, pra mim, o sinal verde da justiça me alimenta do sentimento de andar ainda mais, de conversa e convencer as pessoas com propostas”.