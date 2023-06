Advogados Daniel Maia, Thales Góes e Valéria Lucena formam Lista Tríplice para o TRE-RN

Na sessão do Pleno do TJRN na manhã desta quarta-feira, 7, foram escolhidos os nomes dos advogados para a vaga de juiz titular no Tribunal Regional Eleitoral para o próximo biênio.

A lista foi formada pelos seguintes nomes: Daniel Maia, Thales Góes e Valéria Lucena. Os nomes serão encaminhados ao presidente da República, Lula, que escolherá entre eles quem irá para a Corte Eleitoral potiguar pelos próximos dois anos.