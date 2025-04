AGRICULTORES DA REFORMA AGRÁRIA RECEBEM 491 MUDAS FRUTÍFERAS NO ASSENTAMENTO PIRANGI EM GALINHOS

Buscando fortalecer a agricultura familiar, o Vale Sustentável realizou na última quarta-feira (09), a entrega de 491 mudas frutíferas para os agricultores familiares do Assentamento de Reforma Agrária Pirangi, localizado a 143 km de distância de Natal Capital do estado do Rio Grande do Norte. O projeto Vale Sustentável é executado pela Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos (ANEA) em parceria com a Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

As mudas destinadas aos quintais produtivos dos agricultores, são de acerola, cajarana, caju, goiaba, seriguela, tamarindo, manga cuité, espada, maranhão e rosa. O plantio das frutíferas que em grande parte são enxertadas vem garantindo a soberania alimentar das famílias beneficiadas, que passam a ter em seus quintais uma diversidade de frutas que podem ser consumidas de forma in natura ou por meio do preparo de sucos e doces.

Além disso, em comunidades, cujas mudas já estão em plena produção o excedente vem sendo destinado a comercialização nas feiras e supermercados da região, o que tem contribuído para a geração de renda para os homens e mulheres que residem no campo.

Criar oportunidades que promovam a melhoria da qualidade de vida do homem do campo vem se configurando como uma excelente estratégia de desenvolvimento local, adotada pelo Projeto Vale Sustentável ao longo de 12 anos de atividades.

