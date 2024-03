AGROINDÚSTRIA DE POLPAS: 4 MESES EM 3 ANOS

Quatro meses são quantos anos? Em Guamaré, a Prefeitura Municipal precisou de 3 anos, para terminar uma obra de 4 meses. A construção da sede da agroindústria de polpas de frutas de Guamaré teve início em 02/09/2020, na gestão do ex-Prefeito Adriano Diógenes, marcando um período de sonho para diversas famílias que residem na zona rural do município.

Encravada na comunidade de Santa Paz, a obra alçada em R$ 200.689,08, tinha prazo de execução de 120 dias, ou seja, 4 meses, com expectativa de conclusão em 02/01/2021, já no mandato interino de Eudes Miranda.

Passados exatos 1.167 dias, ou seja, 3 anos e 2 meses, o município de Guamaré anuncia a inauguração para o dia 14 de março de 2024, do espaço que promete ser relevante para economia local, promovendo geração de emprego e renda para os produtores rurais.

Nesse curso de tempo, a inexecução da obra trouxe prejuízos aos cofres públicos, uma vez que o Contrato nº. 064/2020 com a empresa MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI sofreu acréscimo de valor no percentual de 18,75%, o que elevou o custo final para R$ 238.318,72. Além disso, foram implementadas 5 prorrogações de prazo, o que rendeu um incompreensível atraso e uma falta de esperança no povo.

A população que se beneficiará da atividade da agroindústria questiona as razões pelas quais ainda não foi inaugurada e, principalmente porque uma obra que ajudará tantas famílias ficou parada, abandonada por tanto tempo.

É evidente que uma obra parada gera desperdício de dinheiro público, além de um incalculável custo para toda comunidade, haja vista que serviços não são oferecidos a população. Pois, aquilo não realizado no tempo previsto aumenta a necessidade de sua realização e oferta infelizes prejuízos socioeconômicos.

É triste a falta de compromisso de uma gestão pública que troca 4 meses por 3 anos. Tempo que a população não recebeu a obra da agroindústria de polpas, revelando sua ineficiência administrativa e a marca registrada de sua incompreensão.

Apesar da Prefeitura falar em pioneirismo, haja vista que será a primeira no seguimento no Estado do RN. É preciso lembrarmos da Oficina Ortopédica, localizada na entrada da cidade em Guamaré, que também foi anunciada como a primeira do Estado, no dia 31/06/2023. Assim, passados mais de 8 meses, até o momento as instalações não funcionam de fato como Oficina Ortopédica, servindo de um cabide de empregos, tema esse que será tratado em outra matéria.

O Blog fica aqui na torcida pelo desenvolvimento do munícipio, e espera que a Agroindústria de Polpas funcione de fato, não seguindo os passos imaginários da Oficina Ortopédica.

Oremos com toda confiança a Deus pai, que não precisemos esperar mais 3 anos.