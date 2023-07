Alegria, brincadeiras e comidas típicas no tradicional São Julhão do Servição

A Prefeitura de Guamaré por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realizou o tradicional São Julhão do Servição.

Com muita alegria, brincadeiras e comidas típicas, as crianças e jovens dos SCFV do Centro e Baixa do Meio entraram no clima de São João nos últimos dias 4 e 5.

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Assecom/PGM