ALELUIA: PREFEITO HÉLIO AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIAS OPERACIONAIS DE JANEIRO E MOTIVA PMs E PCs

Os policiais militares e civis que prestam serviços em dias de folga, reforçando o policiamento do município de Guamaré, estão mais felizes do que ‘pinto no lixo’. Essa frase é uma expressão usada no Rio Grande do Sul, para definir a condição de uma pessoa em extrema alegria.

O motivo é que o prefeito de Guamaré Hélio Willamy (PSDB) autorizou o pagamento referente ao mês de janeiro de 2025 das Diárias Operacionais dos agentes que protegem nossas vidas 24 horas por dia.

No primeiro mês de gestão, o convênio celebrado entre o munícipio e o Governo do Estado, o pagamento foi feito na tarde de hoje e está em dia. Motivados, os agentes irão trabalhar durante os cinco dias de carnaval garantido a segurança que os foliões precisam.

A segurança pública deve ser prioridade no governo do prefeito Hélio em Guamaré, pelos menos é o que se espera.

NOTA DO BLOG

‘A mão que cobra é a mesma que afaga e reconhece’. O portal é do povo, e estamos aqui para cobrar e revindicar, mas também pra reconhecer quando fizer por merecer em beneficio da população. Tudo que for de bom em prol do povo será publicado aqui no portal, demostrando assim a nossa imparcialidade.