ALINNE REIS É ATRAÇÃO NO SÃO JOÃO DE GUAMARÉ EM BAIXA DO MEIO

Êita que já tá batendo na porta o Rastapé de Guamaré

Prepare o coração e o sapato de arrasta-pé, que o São João tá chegando com tudo em Baixa do Meio. De 24 a 27 de junho, na Praça da Juventude, nóis vai se ajuntar pra festar bonito e valorizar a riqueza da nossa cultura junina, com muita música e valorização dos talentos da nossa terra.

Anote aí, preu mode num perder nadinha!

TERÇA-FEIRA (24) – ÀS 19H

Show de Talentos da Terra

Lua Kelly

Elias do Raio-X

Aline Tamara

QUARTA-FEIRA (25) – DAS 17H EM DIANTE

Arraiá do SUAS com Trio de Sanfoneiro

Noite Cultural Junina

️ Bruninho Lyns

QUINTA-FEIRA (26) – ÀS 21H️ Edson Chuva

Alinne Reis

➕ E muito mais arrasta-pé pra animar a noite!

SEXTA-FEIRA (27) – ÀS 19H

Festival de Quadrilhas Juninas

Traga tudim: família, cumpade, cumade e até os pequeninos, que é pra nóis viver uns momentos de alegria, tradição e muita festança boa, valorizando sempre o talento e a cultura da nossa gente. Vai sê bonito de vê! Simbora pro Rastapé de Guamaré!

Assecom/PMG

