ALÔ. ATENÇÃO. FIQUE ATENTO. CORRA: IBRAPP DIVULGA EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO PARA EDUCAÇÃO DE GUAMARÉ

A empresa IBRAPP – Instituto Brasileiro de Políticas Públicas – divulga edital para processo seletivo para atuar nas escolas municipais do município de Guamaré.

IBRAPP

É uma instituição privada que começou no último mês a administrar as escolas do município. Diante desta realidade, a empresa destaca que as oportunidades são para diversos cargos que vão desde auxiliar administrativo a advogado ou engenheiro.

INSCRIÇÔES

As inscrições acontecem durante o período de 6 a 13 de junho, e serão feitas exclusivamente pelo Instagram do IBRAPP: @IBRAPP. O processo seletivo contará com três etapas, a saber:

entrega de currículo

prova objetiva

entrega de documentos comprobatórios

VEJA: EDITAL AQUI

