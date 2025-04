ALÔ. ATENÇÃO. FIQUE ATENTO. CORRA: ORGANIZAÇÃO SOCIAL LANÇA EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO COM 284 VAGAS EM GUAMARÉ

A organização social Obras Sociais Missionários da Compaixão lançou edital de processo seletivo para contratação de vários profissionais para atuar na área da saúde de Guamaré. O instrumento foi publicado na última sexta-feira (4/4/2025) pela organização.

As vagas são destinadas a várias ocupações: ASG, recepcionista, motorista, maqueiro, copeiro, eletricista, porteiro, servente de pedreiro, maqueiro, roupeiro, dentre outras.

O processo simplificado será realizado entre os dias 4/4 a 9/4/2025, com inscrições GRATUITAS, ocorrendo em 3 fases distintas: a 1º fase será de inscrição de caráter eliminatório, com apresentação de currículo e certificado de formação (médio, técnico e superior); a 2ª fase será a análise curricular, onde se avaliará as experiências e qualificações profissionais do candidato; 3ª fase é de entrevista (eliminatória e classificatória), onde o candidato será entrevistado pela banca examinadora.

O “anúncio” visa o preenchimento 284 de vagas em seus diversos projetos e programas.

É importante ressaltar, que o processo seletivo é uma imposição trazida pelo Decreto Municipal nº. 006/2022, que reproduz obrigações da Lei Federal nº. Leis nº 9.637/1998 e nº 13.019/2014.

As legislações não autorizam a intervenção do município, ou seja, nesse processo não pode, nem deve existir interferências da gestão municipal, nem muito menos complacência da organização social.

Assim, o procedimento de seleção de pessoal deve ser realizado de modo impessoal e objetivo.

O ponto negativo, é que a organização social resolveu realizar o processo em prazo muito curso, encerrando-se na quarta-feira as 23:59hs. Como dito, o edital foi publicado exatamente na sexta-feira última, oportunizando somente 3 dias úteis para inscrição, o que não parece sequer razoável. E para dificultar, o acesso à informação parece comprometer a transparência, uma vez que sequer consta em sua página principal na internet: https://www.compaixao.org/ os dados do processo seletivo lançado para Guamaré.

Então, resta ao interessado correr para cumprirem o prazo de inscrição que ocorrerá exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico: [email protected].

Acesse do edital no link: https://drive.google.com/file/d/1Wy_B5ojesul4LM-bdYifKSL01rfXVwoK/view