Alunos do Telecentro Comunitário conhecem a estrutura da Câmara Municipal de Guamaré

Na manhã desta quarta-feira (06), os alunos do Telecentro Comunitário conheceram de perto a estrutura da Câmara Municipal de Guamaré. A visita ocorreu em um Ato Cívico, alusivo ao 7 de Setembro e a Semana da Pátria.

O momento contou hasteamento das bandeiras, seguido de uma visita guiada pela estrutura do prédio sede do Poder Legislativo de Guamaré. Os vereadores Carlos Câmara, Diego Miranda e Leandro Felix deram as boas vindas ao grupo.

O Telecentro Comunitário é mantido pela Prefeitura de Guamaré, sob a gerência da Secretaria Municipal de Educação do município.

Com informações da Assecom/CMG

