ALUNOS RECLAMAM DE BEBEDOURO QUEBRADO E ENFERRUJADO EM ESCOLA DE BAIXA DO MEIO

Os alunos da Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva, que fica localizada na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, reclamam das condições do bebedouro disponibilizado para atender os alunos da unidade que fica no térreo da escola, especificamente próximo a cozinha onde serve a merenda escolar.

A imagem não me deixa mentir que o reservatório de água está enferrujado, quebrado e amarrado com fitas. É vergonhoso saber que isto aconteça numa escola de grande porte do município.

Acontece porque não se mede a omissão da secretaria de educação quanto ao problema que se diz ser tão eficiente, mas demostra claramente a falta de zelo e cuidado com a instituição, mesmo que seja nesses detalhes.

Vale ressaltar que na parte de cima da instituição (primeiro andar), existir um bebedor industrial com quatro torneiras que está funcionando, mas na parte de baixo o retrato é este da foto enviada ao blog por um aluno.

Inclusive, neste local era onde de fato deveria ter um bebedor industrial bem maior, pois a demanda aumenta de alunos de todas as salas na hora do intervalo e da merenda.

A Escola Maria Madalena atende em três períodos, matutino, vespertino e noturno, e tem um total de quase 600 alunos matriculados, além de professores, coordenadores e servidores. Uma demanda grande para disponibilizar um bebedor nestas condições, embora há informações que outros equipamentos estão muito pior, disto falaremos em outra oportunidade.

Em busca de respostas, tentamos um contato com o secretário de Educação do município, Renato Dantas. Uma servidora da pasta informou que ele não se encontrava na cidade, fato que não é nenhuma novidade pra ninguém.

NOTA DO BLOG

Os índices negativos da educação de Guamaré é uma prova real que a educação do município é um mal, que a procura pela cura ainda está nos estudos de laboratórios. Como foram sábias as palavras de Wander Dallavec ao dizer: “Ou você muda suas ações ou tudo se repete novamente”.

