ANIMAL treina e deve ser escalado como titular no jogo da revanche

No próximo dia 04 de junho a seleção de veteranos de Guamaré Brisa do Mar, enfrentará, nada mais, nada menos, do que o time União Futebol Clube da cidade de Goianinha no jogo da revanche.

O que era incerteza na retaguarda passou a ser certeza com força máxima. O zagueiro da seleção do Brisa do Mar, José Luiz, mas conhecido por Animal, treinou bem durante toda semana, e deve ser escalado como titular pelo o técnico Dedé de Zé Gabi no jogo do próximo domingo.

Próximo de completar 60 anos, Animal é um atleta dono de uma técnica e raça que dispensa qualquer comentário. Em miúdos, uma muralha na zaga da seleção máster de Guamaré não poderia jamais ficar de fora deste clássico.

A partida será realizada no estádio de futebol Ubajarão em Guamaré às 8h.