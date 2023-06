Apac e Casa de Acolhimento Anatália recebem doações de alimentos arrecadados no Domingrau 3.0

Um evento ESPORTIVO e BENEFICENTE promovido pela equipe do DOMINGRAU 3.0 no último dia 28 de maio de 2023, movimentou a cidade de Guamaré trazendo benefícios à economia local, e fazendo o bem a instituições com as doações de alimentos não perecíveis arrecadados.

Para participar do evento cada piloto fez a doação de 2kg de alimentos não perecível no ato da inscrição. Estes alimentos tinha uma finalidade de fazer o bem sem olhar a quem. A Casa de Acolhimento Caminhos do Lar em Guamaré recebeu parte da arrecadação, 480 kg.

Hoje (12), a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), recebeu 940 kg. E a Casa de Acolhimento Anatália de Melo Alves, recebeu 1.530 kg, dos alimentos arrecadados, totalizando 2.950 kg de alimentos doados.

A entrega foi realizada pelo o coordenador do Domingrau em Guamaré Jonatan Dantas.

APAC

A APAC é uma associação dedicada a recuperar e reinserir na sociedade indivíduos sentenciados por crimes. O foco da instituição é valorizar o indivíduo como ser integral, de modo a resgatar “os valores inerentes à personalidade humana”. Funcionam sob a coordenação executiva do programa Novos Rumos na Execução Penal do TJRN.

CASA DE ACOLHIMENTO

Trata-se da Casa Abrigo, denominada de Casa de Acolhimento Anatália de Melo Alves, um aparelho social, criado para atender, especificamente, a mulheres em situação de violência. A unidade nasceu de uma parceria entre o Governo do RN, através do programa “O RN Chega Junto” e o Centro Feminista 8 de Março (CF8). É a primeira casa de acolhimento no estado a prestar assistência a mulheres em situação de violência, que atende a Mossoró e a mais 164 municípios do estado.

As mulheres que chegam à Casa de Abrigo recebem, além do acolhimento, a segurança e todo o suporte psicológico e atendimento básico para garantir que elas sejam abrigadas e protegidas.