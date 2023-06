Arraiá 12×8 anima manhã na UBS 1

Os pacientes acompanhados pela Unidade de Saúde 1, localizada no centro de Guamaré tiveram uma manhã animada com a celebração dos festejos juninos. Nesta terça-feira (20), a Prefeitura de Guamaré, por meio da secretaria de Saúde, realizou o arraiá 12×8 que já é uma tradição entre os pacientes. A ação contou com a presença da vice-prefeita, Eliane Guedes, do secretário de saúde, Fabrício Morais.

A programação contou ainda com o desfile dos candidatos a Rei e Rainha do milho, entrega de brinde, sorteio de balaio junino, pescaria, prêmio de melhor caracterização e o músico Elias Raio X ficou responsável por animar o evento.

As festas juninas são tradicionais e fazem parte da cultura do nosso povo e celebrar esse período junto aos pacientes é fundamental para fortalecer os vínculos entre os profissionais e os pacientes acompanhados pela UBS 1.

Assecom/PMG

