ARRAIÁ DOS AMIGOS DE NAZARENO: SÓ ACABOU QUANDO O GALO CANTOU

A segunda edição do Arraiá dos Amigos de Nazareno agitou a noite de sábado (12) no Assentamento Umarizeiro. O evento, que já se consolida como um dos festejos daquela comunidade rural, que fica localizada próximo a Baixa do Meio, reuniu familiares, amigos e convidados em um clima de confraternização e alegria que se estendeu até o amanhecer, encerrando apenas quando o galo cantou.

A programação contou com uma quadrilha matuta improvisada, comidas típicas irresistíveis e apresentações musicais de Jorge do Acordeom, Ivan Gomes e Eliana Show, embalando o público com autêntico forró pé de serra. A decoração minuciosamente preparada reforçou o espírito junino, tornando o espaço ainda mais acolhedor para todos os presentes.

Entre os convidados, marcaram presença o ex-vereador Leandro Félix e os vereadores Edinor Albuquerque, Eliane Guedes e Dedezinho, todos recebidos com cordialidade e descontração pelo público. No entanto, quem atraiu atenção especial foi o ex-prefeito Adriano Diógenes, cuja presença carismática se destacou ao percorrer o espaço e cumprimentar, um a um, todos os presentes, sem exceções. Com gestos afetuosos e um sorriso sempre pronto, Adriano reforçou não apenas sua popularidade, mas também sua habilidade singular de manter vínculos com a comunidade de forma genuína e próxima.

Embora o evento tenha contado com presenças ilustres e momentos memoráveis, o grande destaque da noite foi, sem dúvida, o anfitrião Nazareno, sua esposa Marilene, e sua filha Gabi. Responsáveis pela organização da festa, eles demonstraram habilidade e dedicação em cada detalhe, da ornamentação impecável à recepção calorosa dos convidados. O resultado foi uma celebração marcada por entusiasmo e harmonia, onde tudo funcionou com perfeição e os elogios foram unânimes. Ao final, visivelmente emocionado, Nazareno agradeceu a todos que contribuíram para o sucesso da festa: “É com muita alegria que agradeço a todos que estiveram conosco nesta belíssima festa entre amigos. Obrigado a todos os presentes e até o ano que vem, se Deus quiser”, declarou

NOTA DO BLOG

No clima de festa, entre bandeirinhas e sanfona, o ex-prefeito Adriano Diógenes parecia estar muito à vontade. Circulando com naturalidade entre os convidados, trocou sorrisos cúmplices, diálogos demorados, olhares longos e, em alguns momentos, até sussurros ao pé do ouvido com pessoas específicas, como se conversas silenciosas dissessem mais do que mil palavras.

Eu vi sinais, eu vi sinais, e não, não eram apenas a lua cheia ao céu. Havia uma energia no ar que escapava aos olhos distraídos, mas se revelava nos detalhes: nos gestos sutis, na leve inclinação de cabeça, no olhar fixo, no brilho repentino de um sorriso que não se explicava. À sombra das tradições juninas, talvez estivesse florescendo algo ainda mais caloroso, talvez coisa antiga, porém atual.

Parabéns ao anfitrião da festa Nazareno, e a todos os amigos que compareceram em clima de confraternização. A festa foi linda!

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las:

Post Views: 180