Arrocho Financeiro: 80 prefeituras do RN não conseguirão pagar o 13º salário

O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), Luciano Santos, afirmou que pelo menos 80 prefeituras do Rio Grande do Norte não conseguirão cumprir com o pagamento do 13° salário e nem com os encargos previdenciários em dezembro.

Em relação ao pagamento do 13°, o presidente da Femurn afirmou que a data de previsão é que esse pagamento seja feito até o dia 20 de dezembro.

Já para os servidores estaduais, o secretário da Fazenda do Estado, Carlos Eduardo Xavier, esteve ontem 7 na Assembleia Legislativa do RN para discutir importantes pautas e afirmou que o Governo do Estado está trabalhando para garantir o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores, mas ainda não tem uma data definida para o anúncio.

Carlos Eduardo ainda ressaltou que o Governo tem expectativas para o aumento da alíquota modal do ICMS para 20% em 2024, caso a medida não seja aprovada, o Rio Grande do Norte pode entrar em colapso fiscal e afetar o setor produtivo.