ARTHUR HENRIQUE: PREFEITO HÉLIO NOMEIA EX-PREFEITO COMO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; RESOLVE: Art. 1º – Nomear, ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretário Municipal, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Integrado.

Clique aqui: Portaria 166.2025 – ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA

Veja mais nomeações:

Nomear, ALEF LAZARO FERNANDES MIRANDA DA FONSECA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe da Assessoria Jurídica do Patrimônio Público, lotado (a) no (a) Procuradoria Geral do Município.

Nomear, ISAQUE FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe da Assessoria Jurídica Administrativa, lotado (a) no (a) Procuradoria Geral do Município.

Nomear, MICLESIA DE SOUZA CAMARA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe da Assessoria Jurídica dos Fundos Especiais, lotado (a) no (a) Procuradoria Geral do Município.

Nomear, THASIA JOANNE DE MEDEIROS ARAUJO CAMPOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

Nomear, ANA LUCIA SIQUEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil. Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário

Nomear, BRENO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe de Assessoria Jurídica Contenciosa, lotado (a) no (a) Procuradoria Geral do Município.

Nomear, DIEGO GRIGORIO MACIEL DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.