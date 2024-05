ARTHUR OU CASCA DE BALA, CASCA DE BALA OU ARTHUR?

Ainda repercute nas redes sociais uma publicação que o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira fez em seu instagram, onde ele postou uma foto com seu tio Hélio, e adicionou a música “casca de bala”.

A publicação chamou atenção pela confirmação da parceria na governabilidade, onde dois governam juntos a cidade de Guamaré. “Casca de Bala” é uma gíria que se popularizou nos últimos meses e vem sendo usada para definir aquela pessoa que está com você para tudo, seu amigo, seu fechamento 100%.

Como estão sempre juntos e decidem em comum acordo, é momento de perguntar: os erros e as ultimas decisões que mexeram com o cenário administrativo: é culpa de Arthur ou de casa de bala? As sucessivas demissões/exonerações dos seus outrora correligionários: é culpa de Arthur ou de casca de bala? Mas, a pergunta que não cala: Quem será o candidato na eleição porvindoura: Arthur ou casca de bala?

Certo aqui, é que se Arthur decidir abrir para o casca de bala, certamente irá contrariar seu pai e ex-prefeito Aurélio Teixeira, membros de sua família, um montão de amigos e a militância que defende sua reeleição.

Arthur precisa entender que essa história de parceria é arriscada, afinal, quem se rendeu morreu politicamente (Auricélio), quem estrebuchou foi sepultado pra política (Dedé Câmara), dentre outros que a história conta.

O que podemos afirmar diante do que ouvimos nas ruas da cidade nas ultimas semanas nesta pré-campanha, é que a militância do governo defende a reeleição do prefeito Arthur Teixeira, e não a possível candidatura de casca de bala, e os motivos eu conto depois.

Por fim,

Quando se trata de governo é eu e casca de bala. Quando se é de disputar é só casca de bala!

O prefeito Arthur carrega desde que assumiu a prefeitura o peso, e a responsabilidade da governabilidade, e há quem afirme que é direito e justo ele ir para reeleição.