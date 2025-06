ÀS VÉSPERAS DO SÃO JOÃO, CÂMARA DE GUAMARÉ ANTECIPA PAGAMENTO DE SALÁRIOS

A Câmara Municipal de Guamaré decidiu antecipar o pagamento dos salários do mês de junho. Nesta terça-feira, 17, o dinheiro estará disponível na conta de todo o funcionalismo da Casa Legislativa.

Além de ser uma forma de valorizar o esforço e dedicação de cada trabalhador, a medida visa aquecer ainda mais o comércio local no período dos festejos juninos. “Com a antecipação dos salários, conseguimos garantir que os nossos colaboradores possam aproveitar as festas com mais tranquilidade e alegria”, afirma o presidente Eudes Miranda.

“A valorização e o respeito ao servidor é uma das nossas prioridades. Tudo que é a favor do funcionalismo recebe o nosso apoio”, afirma Eudes Miranda. Ainda este mês, deverá ser anunciada a data do pagamento da 1ª parcela do 13º salário.

Assecom/CMG

Post Views: 24