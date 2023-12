Por Delmo Menezes*

Às vezes a vida é como uma roda gigante. Esta frase parece muito comum, porém se você analisar bem, podemos perceber que tudo neste mundo é passageiro. Uma hora você está em alta, outra hora você está em baixa, ou seja, o mundo dá muitas voltas.

Vivemos em uma sociedade onde o orgulho é caracterizado como um sentimento medíocre e ao mesmo tempo valorizado, ainda que de forma velada. Muitas pessoas ao ocuparem determinadas posições no mundo político, já se sentem no direito de ignorar aqueles que no passado lhe ajudaram. Isto se chama Ingratidão!

O apóstolo Paulo descreve na sua carta aos Filipenses (Fp. 4:12), que sabe lidar com a escassez e abundância. Ele diz: “Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade”.

Aqueles que um dia estão por cima, no futuro poderão estar em baixa. As pessoas que antes te ignoravam, amanhã podem implorar pela sua atenção. Cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje você lança as palavras, amanhã você sente o efeito delas. Portanto não podemos achar que cargos públicos, status quo, posição social, será permanente. Tudo na vida é passageiro.

A humildade acima de tudo é muito importante para definir a personalidade de cada pessoa. A famosa frase de Maquiavel que diz: “Dê o poder ao homem, e descobrirá quem ele realmente é”, serve de alerta para todos nós. Nesta longa estrada da vida, muitos também vão ficando pelo caminho por problemas diversos, inclusive pela soberba.

“A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda” (Pv. 16:18). Aparentemente parece apenas um versículo da bíblia escrito há milhares de anos pelo sábio Salomão. Porém, se formos analisar quantas pessoas importantes do mundo político caíram devido a soberba, poderíamos facilmente escrever um livro. Salomão dá um xeque-mate no nosso orgulho, muitas vezes escondido sobre a couraça da nossa reputação.

Ninguém deve achar que seu lugar, que sua situação na vida é permanente, que jamais mudará. O segredo é você jamais desistir. O mundo dá voltas e com isso nos dá oportunidades de nos levantarmos após cada queda.

*Delmo Menezes – Jornalista, teólogo, gestor público e colunista do Agenda Capital